Чаще всего зуд в этой части руки имеет отношение к финансам. Каким образом человек получит прибыль, зависит от того, в какой именно день зачесалась ладонь. Об этом пишет Womanadvice.

Зуд появился в понедельник , значит, встреча будет со знакомым человеком.

, значит, встреча будет со знакомым человеком. Если чесалась ладошка во вторник - это предвестник встречи со старым другом.

- это предвестник встречи со старым другом. В среду примета расшифровывается по-другому: ожидайте знакомства с приятным человеком.

примета расшифровывается по-другому: ожидайте знакомства с приятным человеком. Когда зуд появился в четверг , то вскоре предстоит встретиться с любимым человеком.

, то вскоре предстоит встретиться с любимым человеком. Если чешется ладонь в пятницу - это знак, пророчащий неожиданную встречу.

- это знак, пророчащий неожиданную встречу. Чешется ладонь правой руки в субботу , значит, ожидайте романтическое свидание.

, значит, ожидайте романтическое свидание. Если же зуд появился в воскресенье - это предвестник встречи с влиятельным человеком.

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