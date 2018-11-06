Чешется правая ладонь: о чем говорит народная примета [ Редактировать ]
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Чаще всего зуд в этой части руки имеет отношение к финансам. Каким образом человек получит прибыль, зависит от того, в какой именно день зачесалась ладонь. Об этом пишет Womanadvice.
- Зуд появился в понедельник, значит, встреча будет со знакомым человеком.
- Если чесалась ладошка во вторник - это предвестник встречи со старым другом.
- В среду примета расшифровывается по-другому: ожидайте знакомства с приятным человеком.
- Когда зуд появился в четверг, то вскоре предстоит встретиться с любимым человеком.
- Если чешется ладонь в пятницу - это знак, пророчащий неожиданную встречу.
- Чешется ладонь правой руки в субботу, значит, ожидайте романтическое свидание.
- Если же зуд появился в воскресенье - это предвестник встречи с влиятельным человеком.
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