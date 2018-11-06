У Запоріжжі напали на медиків. На робочому місці. Двох жінок побили настільки сильно, що вони опинились на лікарняному ліжку. За що постраждали? - дізнавалися наші кореспонденти.

"Лариса Ивановна находилась вот здесь за столом. Здесь сидела заведующая неврологии, здесь сидела врач терапевт. Вот они здесь обсуждали. Вот сюда влетели и здесь избивали".

Головний лікар показує кабінет, де відлупцювали її підлеглих. Каже - у лікарів закінчилося нічне чергування, коли до них вдерлися дві відвідувачки.

"Тут же мне сразу она рукой - прямо вот так вот - в лицо бьет. Я начала защищаться. Она продолжала бить в лицо, и эта дочь, которая держала в руках телефон - начала меня бить ногами", - розповідає Олена Якова, завідувач неврологічного відділення лікарні №7 м. Запоріжжя.

У жінки - струс мозку та переламані пальці рук. Перепало і колезі - лікарю-терапевту. Обидві тепер на лікарняних ліжках.

"После того, как ударила меня, она еще при этом - когда мама ее била - она снимала это все на мобильный телефон", - розповідає Світлана Абакуменко, лікар-терапевт лікарні №7 м. Запоріжжя.

Зупинити агресивних жінок вдалося лише медикам-практикантам. Як з'ясувалося, нападниці так відреагували на смерть їхньої 89-річної бабусі. Лікарі пояснюють - врятувати стареньку шансів не було.

"Женщина эта - участник войны. Она все время находилась под наблюдением в лечебном учреждении. Получала необходимую терапию. Амбулаторную. Все медикаменты. Лечилась в стационаре за бюджетные средства, как положено участникам войны", - запевнила Ірина Смирнова, головний лікар лікарні №7 м. Запоріжжя.

А ще додають - родичі старенької й до цього поводились агресивно. До того ж, нерідко приходили в лікарню напідпитку.

"Фактически жили за счет этой бабушкиной пенсии, я так понимаю. Их злоба была этим вызвана", - стверджує Олена Якова, завідувач неврологічного відділення лікарні №7 м. Запоріжжя.

Справою жінок нападниць зараз займаються в поліції.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.125 Кримінального кодексу, а саме - умисне легке тілесне ушкодження і жінкам загрожує від штрафу до виправних робіт строком до 1 року", - повідомила Катерина Людвик, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

На лікарняному постраждалі медики будуть щонайменше три тижні. Та найстрашніше, кажуть, - окрім фізичних, зазнали ще й психологічних травм. Адже тепер бояться виходити на роботу. І додають - потрібні зміни в законодавстві. Аби лікарів прирівняли в правах до поліцейських:

"Потому что поступают на приемный покой лица в алкогольном опьянении, без определенного места жительства, агрессивные. Защиты никакой в этом отношении нет".