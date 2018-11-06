Юрій Бойко вимагає негайно виплатити шахтарям борги по зарплатам [ Редактировать ]
Негайно погасити заборгованість із зарплат вимагають від уряду шахтарі. Інакше обіцяють вийти на масові протести.
Гірники не отримують гроші вже понад три місяці, тож влаштовували страйки на підприємствах. Представники профспілок Луганщини звернулися до лідера фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка з проханням допомогти у вирішенні проблеми. Нардеп пообіцяв, що його політсила підтримає гірників
"Только если вы будете публично устраивать акции здесь - тогда они вас услышат, у нас есть опыт уже было такое. Приезжаете сюда, и тогда начинается какая-то подвижка. Собственно говоря, как и сейчас - пока не выплатят всю - готовьтесь сюда ездить. Мы вас будем встречать, будем помогать и будете протестовать, а людям в шахте скажите, пусть не подвергают опасности жизнь", - наголосив Юрий Бойко, народний депутат, лідер "Опозиційного блоку".
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