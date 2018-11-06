Кому нельзя есть бананы [ Редактировать ]
Бананы - полезный фрукт. Однако не стоит забывать, что они достаточно "тяжелые". Существует ряд противопоказаний в употреблении бананов. Об этом пишет УНИАН.
Не следует есть бананы натощак и запивать их водой.
Бананы увеличивают густоту крови, поэтому они противопоказаны при тромбофлебитах, варикозном расширении вен, а также людям, перенесшим инфаркты и инсульты.
Бананы и банановый сок не следует есть при повышенной кислотности желудочного сока.
При сахарном диабете употребление спелых плодов банана также должно быть ограничено. Но для больных диабетом хорошей пищей являются незрелые и вареные плоды, а спелый банан помогает при гипогликемическом приступе.
Ранее мы писали, кому нельзя есть картофель.
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