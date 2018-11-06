Бананы - полезный фрукт. Однако не стоит забывать, что они достаточно "тяжелые". Существует ряд противопоказаний в употреблении бананов. Об этом пишет УНИАН.

Не следует есть бананы натощак и запивать их водой.

Бананы увеличивают густоту крови, поэтому они противопоказаны при тромбофлебитах, варикозном расширении вен, а также людям, перенесшим инфаркты и инсульты.

Бананы и банановый сок не следует есть при повышенной кислотности желудочного сока.

При сахарном диабете употребление спелых плодов банана также должно быть ограничено. Но для больных диабетом хорошей пищей являются незрелые и вареные плоды, а спелый банан помогает при гипогликемическом приступе.

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