Человеческий организм - основной инструмент борьбы с гриппом. Об этом украинцам напомнила и.о. министерства здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Такие симптомы как лихорадка, головная боль, боль в мышцах, в горле, кашель и насморк - это защитные реакции организма на вирус, помогают с ним бороться. Именно они и свидетельствуют об активной работе нашего иммунитета.

"Симптомы гриппа - результат активной работы нашей иммунной системы. Поэтому важно создать своему организму условия, чтобы он мог бороться с вирусом - соблюдайте постельный режим без лишних нагрузок, пейте много жидкости, проветривайте помещение и, по возможности делайте влажную уборку. В нашей иммунной системы достаточно ресурсов для борьбы с болезнью. Главное - не помешать ей," - напомнила Супрун.

Вирус гриппа вызывает воспаление в дыхательных путях, в носу, горле и легких. Он попадает в организм воздушно-капельным путем (человек вдыхает его) или бытовым (передается на руках) и попадает в организм через слизистые оболочки рта, носа или глаз, напомнила Супрун.

Вторжение вируса приводит иммунную систему в состояние готовности к борьбе с болезнью. Именно поэтому большинство симптомов гриппа на самом деле связаны с иммунной реакцией организма на вирус.

Почему возникает отек и боль в горле?

Одним из типов клеток, которые борются с вирусом, есть белые кровяные тельца Т-лимфоциты. Иногда их даже называют "солдатами" иммунной системы. Когда Т-клетки локализуют белки вируса гриппа, они начинают разрастаться в лимфатических узлах вокруг легких и горла. Это вызывает отеки и боль в этих лимфатических узлах. Избавиться от этого симптома можно только тогда, когда организм полностью выздоровеет.

Почему возникает кашель?

Увеличение количества слизи в легких вследствие соответствующей иммунного ответа на инфекцию, вызывает кашель как рефлекс, чтобы очистить дыхательные пути. Как правило, этот процесс также вызван активностью Т-клеток в легких. Борьба с вирусом в легких, приводит к появлению симптомов похожих к развитию бронхита. Это может ухудшить состояние при наличии предварительного заболевания легких и затруднить дыхание.

Почему возникает головная боль и лихорадка?

Для приведения бороться с вирусом, иммунные клетки попадают в кровоток. Этот процесс может влиять на участок головного мозга в гипоталамусе, который регулирует температуру тела. В результате возникают лихорадка и головная боль.

Если вы чувствуете эти симптомы, первое, что нужно сделать - обратиться к врачу, а не бежать в аптеку за антибиотиками, "иммуномодуляторами" или растительными средствами. Врач при необходимости может назначить препараты для устранения симптомов (парацетамол или ибупрофен для снижения высокой температуры, средства от насморка или боли в горле).

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