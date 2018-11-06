Антикоррупционный суд: выбран состав Совета международных экспертов [ Редактировать ]
Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) выбрала шестерых членов Общественного совета международных экспертов Антикоррупционного суда. Об этом сообщается в публикации ВККСУ в Facebook.
Как отметили в ВККСУ, в состав Совета вошли эксперты в области антикоррупционного права опытом судей, адвокатов, прокуроров и смежным опытом в этих сферах в таких странах как Дания, Литва, Англия, Шотландия, Канада, Республика Македония.
В частности, в первый состав Общественного совета международных экспертов вошли: Аурелийус Гутаускас, Флеминг Си Денкер,Тед Зажечни, Мирьяна Лазарова Трайковска, Лорна Харрис, Сэр Энтони Хупер.
"Таким образом, создан ОСМЭ, который будет способствовать комиссии при проведении конкурсов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Украине начался первый этап создания Антикоррупционного суда.
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