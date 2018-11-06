Возле города Южный Одесской области возник масштабный пожар на предприятии "Дельта Вилмар". Об этом сообщает "Думская".

По информации журналиста Ольги Годовенко, на территорию завода, который занимается производством масел, никого не пропускают. Сначала из-за забора был виден только дым, однако сейчас уже можно разглядеть огонь.

По предварительной информации, произошло возгорание масла в компрессорной.

"По состоянию на 20:00 площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а через час уже 1500! Проводится эвакуация персонала завода и со всех предприятий, расположенных поблизости. С "Вилмара" тем временем вывозят емкости с маслом", – говорится в сообщении.

Сейчас к тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек, создано три оперативных участка и штаб. К месту ЧП отправлены два пожарных поезда.

Напомним, что пожар под Киевом унес жизни двоих детей.