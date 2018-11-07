Лига Чемпионов: результаты матча "Интер" - "Барселона" [ Редактировать ]
Интер после поражения двухнедельной давности на Камп Ноу жаждал отомстить "Барселоне" на глазах у родных болельщиков, которые в вечер вторника заполнили Сан Сиро. Об этом пишет "Корреспондент".
"Интер" "ломанулся" вперед с первых же секунд, однако запал миланских ребят был моментально потушен. Барселона забрала мяч под свой контроль и строила свои атаки одну за одной.
Первый тайм может смело записать в актив себе Ханданович. Голкипер совершил несколько неплохих сейвов, как после ударов Дембеле и Коутинью. Однако, казалось, гол "Барселоны" назревал еще до перерыва, а "Интер", в свою очередь, изредка пытался огрызаться. В первом тайме зрители все же голов не увидели.
Во второй половине игры расклад дел особо не поменялся – "Барселона" продолжила хозяйничать на Сан Сиро, словно у себя дома.
Вновь с ударами Коутинью и Ракитича несколько раз эффектно справлялся Ханданович.
В последнею десятиминутку Эрнесто Вальверде решил бросить в бой Малкома, для которого это был дебют в Лиге чемпионов. Молодой бразилец моментально отблагодарил тренера. На 83-й минуте Малком собрал на себе двух защитников и пробил в дальний угол. Ханданович, который до этого момента играл безупречно, не успел сложиться и мяч предательски залетел под рукой – 1:0.
Однако стать героем матча Малкому не судилось. Спустя четыре минуты Мауро Икарди воспользовался суетой в штрафной площади "Барселоны" и прошил тер Штегена с нескольких метров – 1:1
Барселона после четырех матчей возглавляет группу В с десятью очками. "Интер" идет вторым – семь баллов.
"Интер" - "Барселона" 1:1
Голы: 0:1 - 83 Малком, 1:1 - 87 Икарди.
"Интер": Ханданович – де Врей, Шкриньяр, Врсалько, Асамоа – Наингголан (Валеро, 63), Брозович (Мартинес, 85), Перишич, Весино – Политано (Кандрева, 81), Икарди.
"Барселона": тер Штеген – Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле – Артур (Видаль, 74), Бускетс, Ракитич – Коутиньо, Дембеле (Малком, 81), Суарес.
Предупреждения: Ракитич (42), Брозович (84), Перишич (88).
Смотрите также турнирную таблицу лиги чемпионов УЕФА.
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