Госдеп США намерен ввести новые санкции против России [ Редактировать ]
Государственный департамент Соединенных Штатов намерен ввести новые санкции против России, поскольку не может удостовериться в том, что Россия соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает Reuters.
"Сегодня Госдепартамент сообщил Конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдала условия, установленные Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года", - сказала Нойерт.
Она добавила, что Госдепартамент США намерен действовать в соответствии с положениями упомянутого Закона, который регулирует применение дополнительных санкций.
Отметим, первый пакет санкций против России за применение отравляющего вещества "Новичок" в Великобритании США ввели в августе 2018 года. В частности был введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Следующие санкции были обещаны через три месяца, если РФ не предоставит гарантий неприменения химоружия.
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