Биткоин: курс криптовалюты резко вырос [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает расти в цене.
Теперь за монету предлагают $6 502,62
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $220,07;
- Ripple $0,55266;
- Bitcoin Cash $622,06
Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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