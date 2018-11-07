Пожар на предприятии под Одессой: спасатели рассказали детали [ Редактировать ]
Спасатели локализовали пожар, который продолжается на территории маслоперерабатывающего завода "Дельта Вилмар" возле села Новые Беляры, Одесской области, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.
"Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар локализован в 22:40", - говорится в сообщении.
Как сообщили спасатели, к тушению пожара привлечены 22 единицы пожарно-спасательной техники и 75 человек личного состава. Также к месту пожара следуют два пожарных поезда.
"Информации о погибших и пострадавших не поступало. Ситуация на контроле ГСЧС - угрозы распространения огня нет. Утечки вредных веществ не зафиксировано", - уверили спасатели.
Как передает Думская, в результате пожара обрушились металлические конструкции перекрытия между первым и вторым этажами, кровли. Спасатели работают на расстоянии 15-25 метров от здания завода.
Напомним, вечером во вторник, 6 ноября, вспыхнул масштабный пожар на территории маслоперерабатывающего завода "Дельта Вилмар" возле села Новые Беляры, Одесской области.
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