Спасатели локализовали пожар, который продолжается на территории маслоперерабатывающего завода "Дельта Вилмар" возле села Новые Беляры, Одесской области, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

"Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар локализован в 22:40", - говорится в сообщении.

Как сообщили спасатели, к тушению пожара привлечены 22 единицы пожарно-спасательной техники и 75 человек личного состава. Также к месту пожара следуют два пожарных поезда.

"Информации о погибших и пострадавших не поступало. Ситуация на контроле ГСЧС - угрозы распространения огня нет. Утечки вредных веществ не зафиксировано", - уверили спасатели.

Как передает Думская, в результате пожара обрушились металлические конструкции перекрытия между первым и вторым этажами, кровли. Спасатели работают на расстоянии 15-25 метров от здания завода.

Напомним, вечером во вторник, 6 ноября, вспыхнул масштабный пожар на территории маслоперерабатывающего завода "Дельта Вилмар" возле села Новые Беляры, Одесской области.