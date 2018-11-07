Что приготовить на завтрак за 10 минут: простые и необычные рецепты [ Редактировать ]
Часто тяжело себя заставить приготовить на завтрак что-то сложнее бутерброда. Но и обычный сэндвич может быть очень вкусным и полезным. Главные правила - использовать цельнозерновой хлеб и натуральные заправки (вместо кетчупа и майонеза). Наши пять классных рецептов - вам в помощь.
Сэндвич с индейкой, яблоком и сыром
Ингредиенты:
- Хлеб (цельнозерновой) - 4 шт.
- Индейка - 120 г
- Яблоко (зеленое) - ½ шт.
- Сыр (бри или камамбер) - 4 ломтика
- Горчица (дижонская) - 2 ст. л.
- Мед - 2 ст. л.
Способ приготовления:
Смешайте мед и горчицу до однородной консистенции. Намажьте соус на тосты. Нарежьте яблоко дольками, а индейку и сыр тонкими слайсами. Выложите слоями на тосты кусочки индейки, сыра и ломтики яблока. Добавьте сверху немного оставшегося соуса.
Сэндвич с ветчиной и шпинатом
Ингредиенты:
- Хлеб (багет цельнозерновой) - 1 шт.
- Ветчина - 4 ломтика
- Шпинат (свежий) - 1 чашка
- Базилик (свежий) - ½ чашки
- Йогурт (натуральный) - 3 ст. л.
- Томатная паста - 2 ч. л.
Способ приготовления:
Смешайте в миске йогурт, томатную пасту и базилик. Горизонтально разрежьте багет на две части. Основание багета смажьте соусом. Добавьте сверху ломтики ветчины и побольше шпината. Накройте второй половиной. Готовый сэндвич разрежьте на четыре порции.
Сэндвич с яйцом пашот и спаржей
Ингредиенты:
- Хлеб (цельнозерновой) - 2 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Спаржа (стебель) - 6 шт.
- Соус (песто) - по вкусу
- Сыр (тертый) - по вкусу
Способ приготовления:
Приготовьте яйца пашот. Приготовьте спаржу на пару так, чтобы стебли стали мягкими.
Смажьте тосты тонким слоем песто. Сверху выложите яйца пашот и приготовленную спаржу. Посыпьте сверху тертым сыром.
Сэндвич с пастой из нута и авокадо
Ингредиенты:
- Хлеб (цельнозерновой) - 2 шт.
- Нут (готовый) - 120 г
- Авокадо - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Сок (лимонный) - 2 ст. л.
- Масло (оливковое) - 1 ст. л.
- Орехи (кедровые) - по вкусу
- Специи (на выбор) - по вкусу
Способ приготовления:
Смешайте в блендере авокадо, нут, чеснок, лимонный сок и оливковое масло до однородной консистенции. Поджарьте на сухой сковороде тосты. Намажьте на хлеб массу из нута и авокадо. Приправьте по вкусу. Посыпьте сверху кедровыми орешками.
Сэндвич с бананом и корицей
Ингредиенты:
- Хлеб (цельнозерновой) - 2 шт.
- Банан - 2 шт.
- Яйца (белок) - 4 шт.
- Молоко - 100 мл
- Корица - по вкусу
- Арахисовая паста - по вкусу
Способ приготовления:
Взбейте в блендере белки, банан, молоко и корицу. Окуните тосты в полученную смесь и обжарьте на сухой сковороде до образования корочки. Выложите тосты на тарелку. Смажьте тонким слоем арахисовой пасты или украсьте кокосовой стружкой.
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