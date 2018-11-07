Часто тяжело себя заставить приготовить на завтрак что-то сложнее бутерброда. Но и обычный сэндвич может быть очень вкусным и полезным. Главные правила - использовать цельнозерновой хлеб и натуральные заправки (вместо кетчупа и майонеза). Наши пять классных рецептов - вам в помощь.

Сэндвич с индейкой, яблоком и сыром

Ингредиенты:

Хлеб (цельнозерновой) - 4 шт.

Индейка - 120 г

Яблоко (зеленое) - ½ шт.

Сыр (бри или камамбер) - 4 ломтика

Горчица (дижонская) - 2 ст. л.

Мед - 2 ст. л.

Способ приготовления:

Смешайте мед и горчицу до однородной консистенции. Намажьте соус на тосты. Нарежьте яблоко дольками, а индейку и сыр тонкими слайсами. Выложите слоями на тосты кусочки индейки, сыра и ломтики яблока. Добавьте сверху немного оставшегося соуса.

Сэндвич с ветчиной и шпинатом

Ингредиенты:

Хлеб (багет цельнозерновой) - 1 шт.

Ветчина - 4 ломтика

Шпинат (свежий) - 1 чашка

Базилик (свежий) - ½ чашки

Йогурт (натуральный) - 3 ст. л.

Томатная паста - 2 ч. л.

Способ приготовления:

Смешайте в миске йогурт, томатную пасту и базилик. Горизонтально разрежьте багет на две части. Основание багета смажьте соусом. Добавьте сверху ломтики ветчины и побольше шпината. Накройте второй половиной. Готовый сэндвич разрежьте на четыре порции.

Сэндвич с яйцом пашот и спаржей

Ингредиенты:

Хлеб (цельнозерновой) - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Спаржа (стебель) - 6 шт.

Соус (песто) - по вкусу

Сыр (тертый) - по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте яйца пашот. Приготовьте спаржу на пару так, чтобы стебли стали мягкими.

Смажьте тосты тонким слоем песто. Сверху выложите яйца пашот и приготовленную спаржу. Посыпьте сверху тертым сыром.

Сэндвич с пастой из нута и авокадо

Ингредиенты:

Хлеб (цельнозерновой) - 2 шт.

Нут (готовый) - 120 г

Авокадо - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Сок (лимонный) - 2 ст. л.

Масло (оливковое) - 1 ст. л.

Орехи (кедровые) - по вкусу

Специи (на выбор) - по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте в блендере авокадо, нут, чеснок, лимонный сок и оливковое масло до однородной консистенции. Поджарьте на сухой сковороде тосты. Намажьте на хлеб массу из нута и авокадо. Приправьте по вкусу. Посыпьте сверху кедровыми орешками.

Сэндвич с бананом и корицей

Ингредиенты:

Хлеб (цельнозерновой) - 2 шт.

Банан - 2 шт.

Яйца (белок) - 4 шт.

Молоко - 100 мл

Корица - по вкусу

Арахисовая паста - по вкусу

Способ приготовления:

Взбейте в блендере белки, банан, молоко и корицу. Окуните тосты в полученную смесь и обжарьте на сухой сковороде до образования корочки. Выложите тосты на тарелку. Смажьте тонким слоем арахисовой пасты или украсьте кокосовой стружкой.

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