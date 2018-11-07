Курс доллара стремительно падает [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке остался на прежнем уровне.
Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2 795,584 (-5,9473 грн);
– 100 евро – 3 194,7934 гривны (+9,4523грн).
Напомним, что курс биткоина, в свою очередь, стремительно растет.
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