Выборы в США: обнародованы предварительные результаты [ Редактировать ]
Представителям Республиканской партии пока удается сохранять большинство в Палате представителей и Сенате. Таковы предварительные результаты, основанные на подсчете голосов на закрывшихся избирательных участках на проходящих в США выборах в Конгресс, передает Интерфакс.
Так, республиканцы получили 95 мест в Палате представителей, в то время как демократы – 84 места. Для получения контроля над палатой одной из партий необходимо поучить не менее 218 из 435 мест.
В Сенате республиканцы пока контролируют 46 мест, в то время как демократы – 38 с учетом того, что переизбираются только 35 сенаторов из 100. Для победы необходимо получить 51 место.
По оценкам экспертов, в ходе промежуточных выборов Демократическая партия может получить большинство в Палате представителей, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом.
Напомним, что Клинтон допустила возможность участия в выборах президента США.
по теме
Стрельба в синагоге в США: Трамп сделал жесткое заявление
Преступники, открывающие стрельбу в церквях и храмах, заслуживают смертной казни
Рассылка бомб в США: появилось сообщение о шести взрывчатках
Неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони миллиардеру Джорджу Соросу
В США массово рассылают посылки с бомбами
Секретная служба США перехватила подозрительные посылки
В дом Билла и Хиллари Клинтон прислали бомбу
В среду, 24 октября, в пригороде Нью-Йорка полиция полиция нашли в доме Хиллари и Билла Клинтон бомбу
У США на референдумі голосують за довіру Трампу
Кампанія була скандальною, тож і однопартійцям Трампа і його противникам вдалося добряче "розкачати" своїх прихильників