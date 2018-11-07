Представителям Республиканской партии пока удается сохранять большинство в Палате представителей и Сенате. Таковы предварительные результаты, основанные на подсчете голосов на закрывшихся избирательных участках на проходящих в США выборах в Конгресс, передает Интерфакс.



Так, республиканцы получили 95 мест в Палате представителей, в то время как демократы – 84 места. Для получения контроля над палатой одной из партий необходимо поучить не менее 218 из 435 мест.



В Сенате республиканцы пока контролируют 46 мест, в то время как демократы – 38 с учетом того, что переизбираются только 35 сенаторов из 100. Для победы необходимо получить 51 место.



По оценкам экспертов, в ходе промежуточных выборов Демократическая партия может получить большинство в Палате представителей, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом.

Напомним, что Клинтон допустила возможность участия в выборах президента США.