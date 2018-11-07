У США створили безпілотник на сонячних батареях [ Редактировать ]
Американські розробники успішно випробували безпілотник, здатний здійматися на висоту понад 20 тисяч метрів - значно вище, ніж сучасні літаки.
Апарат оснащений сонячними батареями і може літати не приземляючись цілий рік. Інженери вважають - їхній винахід добре впорається з патрулюванням важкодоступних територій.
по теме
У США занепокоєні акустичним забрудненням планети
На планеті стає надто гучно - застерігають акустичні екологи. Чим загрожує звукове забруднення?
Американці навчили танцювати собаку-робота (відео)
Андроїда навчили копіювати "місячну ходу" Майкла Джексона та присідати в такт під хіти Бруно Марса
Унітаз від Microsoft: Білл Гейтс презентував туалет майбутнього
Чим невдоволені водії французьких "швидких"? Як осоромився сайт Білого дому? Та навіщо Біл Гейтс виніс банку з фекаліями на сцену міжнародного форуму? Про це та інше - в нашому огляді
Искусственный интеллект создал вкус времени
Искусственный интеллект изобрел рецепт шоколада, вкус которого вызывает ассоциации с определенными периодами времени
Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием (видео)
Автомобили будут двигаться в тоннеле по магнитным рельсам со скоростью 200 километров в час