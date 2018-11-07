Унітаз від Microsoft: Білл Гейтс презентував туалет майбутнього

Чим невдоволені водії французьких "швидких"? Як осоромився сайт Білого дому? Та навіщо Біл Гейтс виніс банку з фекаліями на сцену міжнародного форуму? Про це та інше - в нашому огляді