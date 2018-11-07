У Франції запобігли замаху на президента. Правоохоронці затримали шістьох змовників, що готували вбивство Еммануеля Макрона. Усі вони - члени ультраправого угруповання з різних регіонів країни. Вік затриманих - від 20 до 60 років, серед них - одна жінка.

В одного із підозрюваних вилучили зброю. За словами представників спецслужб, змову викрили, бо зловмисники недопрацювали план замаху.