Вибух боєприпасів: як відбудовують зруйновані оселі на Вінниччині [ Редактировать ]
Рік тому на Вінниччині поблизу Калинівки вибухнув найбільший в Україні склад боєприпасів. Збитки тоді рахували мільйонами. Чи змогли люди відбудувати поруйновані оселі - розкажуть мої колеги.
48-й арсенал Міноборони в Калинівці. Вибухи понад 30 000 тонн "Градів", "Смерчів", "Ураганів". Розліт боєприпасів - у радіусі кількох кілометрів. Закритий повітряний простір, зупинений рух потягів. Масова евакуація, тисячі пошкоджених будівель.
"Нові вікна он повитаскувало з гарцабою це вікно, а це - то тільки дротики залишилися".
Коли вогонь загасили, люди поверталися до напівзруйнованих, а то й ущент вигорілих домівок. Найбільше постраждала Павлівка - понад тисяча пошкоджених будинків, які одразу ж взялися відновлювати. Та минув рік, а місцеві розповідають - досі не все зроблено.
"Вікно ось дивіться, я не брешу. Ось! Дивіться, що залишилося від вікна. Ось рама, он рама. А від дверей ось дірка. Вибило, покрутило - куди я вставлю, зима йде, розумієте? Поставила за свої гроші. Здала чек - може ще віддадуть", - показує Валентина Любчик, жителька Павлівки.
У сільраді кажуть - не все одразу. Основну частину збитків на десятки мільйонів гривень вдалося відшкодувати. Повернуть і решту.
"Ще залишається сума більше 1 мільйон 800 тисяч, які ще треба людям компенсувати. Обласна рада, обласна адміністрація обіцяють кошти. Єдине, що оскільки це місцевий бюджет - то використовуватимуть тільки після того, як наповнення його більш як 105 відсотків. Скоріш за все, зараз частину до нового року, а що залишиться - то в же з нового року", - запевняє Віктор Кособуцький, сільський голова Павлівки.
У Калинівці постраждалі отримали компенсацію ще торік. Але й досі є ті, хто хоче нажитися за рахунок держбюджету.
"Заяви досить кумедні, коли цілі вікна, а людина пише, що внаслідок вибуху в них в туалеті лопнув шланг і в результаті залилася і піднялася кафельна плитка, хоча на кожну заяву виїжджали комісії", - розповідає Олександр Щьов, заступник міського голови Калинівки.
У постраждалій Павлівці кілька сімей навіть придбали будинки. Нових вибухів на Вінниччині не чекають, але готові до всього.
"До нас приїжджають представники служби МНМ, розгортають тут свої машини і проводиться двічі на рік навчальна евакуація з виходом усіх дітей. З особливою увагою до дітей з особливими потребами. Одне, про що ми тільки дуже мріємо - щоб воно було тільки навчальне", - говорить Тетяна Шуманська, директор Павлівської школи.
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