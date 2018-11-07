Росія заблокувала обмін та звільнення українських заручників [ Редактировать ]
Росія заблокувала питання обміну та звільнення українських заручників - про це повідомила представниця України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.
За її словами, напередодні українська сторона знову просила представників Федерації пришвидшити обмін, проте - безрезультатно. Крім того, представники України ще раз звернулися до координатора ОБСЄ ТОні ФрІша щодо долі підлітків із Ясинуватої. Нагадаю, їх бойовики обіцяли відпустити додому ще 2 роки тому. Та натомість - досі тримають у Донецькому СІЗО.
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