Війна на Донбасі: українські військові укріплюють передові позиції [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено минулої доби на Сході. Загалом ворог 7 разів атакував оборонні укріплення Об'єднаних сил.
Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів прицільний вогонь поблизу Кримського, Зайцевого, Пісків, Старогнатівки та Павлополя.
Неспокійно й біля Попасної - там побували наші кореспонденти.
Гордість підрозділу на цій ділянці фронту - два новенькі бліндажі. Більше особового складу тут може бути. Можуть швидко вибігти й дати відсіч ворогу. По друге, тепло. Комфортно укріпилися.
Наші військові обладнали повноцінний взводно-опорний пункт на тактично важливій висоті. Це означає, що ворог триматиметься ще далі від мирних жителів Попасної. До того ж, бійцям буде зручніше - вночі тут посилюються заморозки.
"Довелося будівельний матеріал - колоди, решту тягати руками. Машина сюди заїхати не може - її можуть розстріляти. І ось вони дружнім колективом за півтора місяці обладнали тут не тільки позиції, а й бліндажі", - говорить Михайло, військовослужбовець Збройних сил України.
Господар запрошує до нового бліндажу. Тут світло й затишно. На полицях - запаси на зиму. Закінчити роботи змогли завдяки відносній тиші. Ворога вдалося вгамувати.
"Ми давали адекватну відповідь, після цього - все було спокійно, не враховуючи окремих провокаційних обстрілів цієї позиції. Більш-менш зараз тихо".
Проте небезпека зберігається. Зайвий раз залишати окоп - не ризикують.
"Бувають випадки. Більшість у сутінках спостерігаємо за ними, не даємо їм підходити", - говорить Микола, військовослужбовець Збройних сил України.
"Часто провокують, переважно вночі. Із автоматів, і снайпера працюють. Обіцяємо - ніякий ворог тут не пролізе", - запевнив Микола, військовослужбовець Збройних сил України.
Олександр - доволі відомий боєць на цій ділянці. Бо має особливе хобі.
"Хтось збирає фантики, марки, а в мене - знімати сепарські прапори і вішати наші українські. Але в цьому мені допомагають мої побратими. Висять прапори іншої держави на нашій землю - щось у душі зашкреботіло, і вирішив виправить", - розповідає Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.
Найбільша мрія Олександра - встановити український прапор на центральній площі звільненого Луганська.
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