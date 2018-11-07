Одного українського військового поранено минулої доби на Сході. Загалом ворог 7 разів атакував оборонні укріплення Об'єднаних сил.

Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів прицільний вогонь поблизу Кримського, Зайцевого, Пісків, Старогнатівки та Павлополя.

Неспокійно й біля Попасної - там побували наші кореспонденти.

Гордість підрозділу на цій ділянці фронту - два новенькі бліндажі. Більше особового складу тут може бути. Можуть швидко вибігти й дати відсіч ворогу. По друге, тепло. Комфортно укріпилися.

Наші військові обладнали повноцінний взводно-опорний пункт на тактично важливій висоті. Це означає, що ворог триматиметься ще далі від мирних жителів Попасної. До того ж, бійцям буде зручніше - вночі тут посилюються заморозки.

"Довелося будівельний матеріал - колоди, решту тягати руками. Машина сюди заїхати не може - її можуть розстріляти. І ось вони дружнім колективом за півтора місяці обладнали тут не тільки позиції, а й бліндажі", - говорить Михайло, військовослужбовець Збройних сил України.

Господар запрошує до нового бліндажу. Тут світло й затишно. На полицях - запаси на зиму. Закінчити роботи змогли завдяки відносній тиші. Ворога вдалося вгамувати.

"Ми давали адекватну відповідь, після цього - все було спокійно, не враховуючи окремих провокаційних обстрілів цієї позиції. Більш-менш зараз тихо".

Проте небезпека зберігається. Зайвий раз залишати окоп - не ризикують.

"Бувають випадки. Більшість у сутінках спостерігаємо за ними, не даємо їм підходити", - говорить Микола, військовослужбовець Збройних сил України.

"Часто провокують, переважно вночі. Із автоматів, і снайпера працюють. Обіцяємо - ніякий ворог тут не пролізе", - запевнив Микола, військовослужбовець Збройних сил України.

Олександр - доволі відомий боєць на цій ділянці. Бо має особливе хобі.

"Хтось збирає фантики, марки, а в мене - знімати сепарські прапори і вішати наші українські. Але в цьому мені допомагають мої побратими. Висять прапори іншої держави на нашій землю - щось у душі зашкреботіло, і вирішив виправить", - розповідає Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Найбільша мрія Олександра - встановити український прапор на центральній площі звільненого Луганська.