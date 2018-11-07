В течение 6 ноября на Донбассе боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В результате боевых действий, один украинский военнослужащий был ранен, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Позиции Объединенных сил обстреляли в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь, говорится в сообщении.

На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка боевики применили минометы калибра 82 мм.

Также украинские военные оборудуют блиндажи на передовой.