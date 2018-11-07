На Донбассе обстреляли 9 населенных пунктов [ Редактировать ]
В течение 6 ноября на Донбассе боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
В результате боевых действий, один украинский военнослужащий был ранен, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Позиции Объединенных сил обстреляли в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь, говорится в сообщении.
На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка боевики применили минометы калибра 82 мм.
Также украинские военные оборудуют блиндажи на передовой.
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