Выборы в США: демократы обходят республиканцев [ Редактировать ]
По предварительным данным промежуточных выборов в нижнюю палату Конгресса США демократы получили 14 из 23 мест, необходимых им для получения большинства.
Подсчет голосов пока продолжается, но данные говорят о том, что демократы получат минимум 23 дополнительных места в нижней палате представителей Конгресса, пишет Reuters.
Демократы уже обеспечили себе 194 места в палате представителей, у республиканцев - 178. Для получения большинства нужно не менее 217 мест.
Тем временем представителям Республиканской партии пока удается сохранять большинство в Сенате.
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