По предварительным данным промежуточных выборов в нижнюю палату Конгресса США демократы получили 14 из 23 мест, необходимых им для получения большинства.

Подсчет голосов пока продолжается, но данные говорят о том, что демократы получат минимум 23 дополнительных места в нижней палате представителей Конгресса, пишет Reuters.

Демократы уже обеспечили себе 194 места в палате представителей, у республиканцев - 178. Для получения большинства нужно не менее 217 мест.

Тем временем представителям Республиканской партии пока удается сохранять большинство в Сенате.