Взрыв в Бердянске: в домах повылетали стекла (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 7 ноября в центре Бердянска Запорожской области произошел взрыв был такой силы, что на первых этажах близлежащих домов повылетали стекла из окон.
Выяснилось, что на улице Греческой взорвался автомобиль "Москвич", сообщает местное издание gazeta.zp.ua.
По предварительной информации, в машине была неисправна газовая установка.
В результате происшествия никто не пострадал.
До этого во Львовской области мужчина взорвал фонтан.
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