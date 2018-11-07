У Сінгапурі на 3D-принтері надрукували птахові протез (відео) [ Редактировать ]
У Сінгапурі лікарі разом з інженерами врятували хворого на рак птаха-носорога, який втратив свій дзьоб. Недуга зруйнувала частину верхньої щелепи пернатого. Тому для нього на 3D-принтері надрукували протез.
Джарі - так звуть крилатого пацієнта - до нового дзьоба звик і вже повернувся у вольєр до своєї зграї.
Розробники винаходу кажуть, їхню технологію можна використовувати і для допомоги людям.
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