Щорічні масштабні навчання НАТО "Анаконда" стартують сьогодні у Польщі та країнах Балтії.

Триватимуть вони місяць. За цей час у військових маневрах візьмуть участь майже 20 тисяч армійців та 5 тисяч одиниць техніки із 10 країн-членів НАТО.

Мета навчань - відпрацювання стратегічної оборонної взаємодії під час гібридних загроз.