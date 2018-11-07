США готують нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
У США готують ще один пакет санкцій проти Росії, які вже неофіційно назвали "драконівськими".
У Держдепі пояснили: це відповідь на отруєння Скрипалів. Мовляв, Кремль не дав жодної гарантії, що більше не застосує хімічну зброю.
Серед нових обмежень - заборона взаємної торгівлі та надання кредитів уряду РФ, заморозка дипломатичних відносин між країнами та заборона на авіаперельоти для компаній Федерації.
А росіянам, які брали участь у поширенні хімзброї, загрожують персональні санкції.
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