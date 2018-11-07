Під Одесою вночі горів олієпереробний завод. Спалахнуло близько восьмої вечора на підприємстві біля села Нові Білярі. Пожежа охопила понад півтори тисячі квадратних метрів. Із заводу евакуювали увесь персонал.

Постраждалих, - за даними рятувальників, - немає.

Відомо, що спершу зайнялося в компресорній, а потім вогонь перекинувся на інші приміщення. Зруйнувалося металеве перекриття між першим і другим поверхами.

Станом на ранок пожежу ліквідовано, витоку шкідливих речовин не зафіксовано, - повідомили в ДСНС.