27 тисяч контрактників прийняли на службу до ЗСУ від початку року. Серед них - понад півтори тисячі офіцерів, - повідомив заступник міністра оборони Ігор Павловський.

Також, за його словами, восени українське військо поповнили 5 тисяч новобранців. Загалом за цей рік на строкову службу буде призвано 18 тисяч осіб.