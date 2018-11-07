На службу до ЗСУ прийняли 27 тисяч контрактників [ Редактировать ]
27 тисяч контрактників прийняли на службу до ЗСУ від початку року. Серед них - понад півтори тисячі офіцерів, - повідомив заступник міністра оборони Ігор Павловський.
Також, за його словами, восени українське військо поповнили 5 тисяч новобранців. Загалом за цей рік на строкову службу буде призвано 18 тисяч осіб.
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