У Запоріжжі на робочому місці - напали на медиків. Двох жінок побили так сильно, що вони опинилися на лікарняному ліжку. За що постраждали?

"Лариса Ивановна находилась вот здесь за столом. Здесь сидела заведующая неврологии, здесь сидела врач терапевт. Вот они здесь обсуждали. Вот сюда влетели и здесь избивали".

Головний лікар показує кабінет, де відлупцювали її підлеглих. Каже - у лікарів закінчилося нічне чергування, коли до них вдерлися дві відвідувачки.

"Тут же мне сразу она рукой - прямо вот так вот - в лицо бьет. Я начала защищаться. Она продолжала бить в лицо, и эта дочь, которая держала в руках телефон - начала меня бить ногами", - розповідає Олена Якова, завідувач неврологічного відділення лікарні №7 м. Запоріжжя.

У жінки - струс мозку та переламані пальці рук. Перепало і колезі - лікарю-терапевту. Обидві тепер на лікарняних ліжках.

"После того, как ударила меня, она еще при этом - когда мама ее била - она снимала это все на мобильный телефон", - розповідає Світлана Абакуменко, лікар-терапевт лікарні №7 м. Запоріжжя.

Зупинити агресивних жінок вдалося лише медикам-практикантам. Як з'ясувалося, нападниці так відреагували на смерть їхньої 89-річної бабусі. Лікарі пояснюють - врятувати стареньку шансів не було.

"Женщина эта - участник войны. Она все время находилась под наблюдением в лечебном учреждении. Получала необходимую терапию. Амбулаторную. Все медикаменты. Лечилась в стационаре за бюджетные средства, как положено участникам войны", - запевнила Ірина Смирнова, головний лікар лікарні №7 м. Запоріжжя.

А ще додають - родичі старенької й до цього поводились агресивно. До того ж, нерідко приходили в лікарню напідпитку.

"Фактически, жили за счет этой бабушкиной пенсии, я так понимаю. Их злоба была этим вызвана", - стверджує Олена Якова, завідувач неврологічного відділення лікарні №7 м. Запоріжжя.

Справою жінок-нападниць зараз займаються в поліції.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.125 Кримінального кодексу, а саме - умисне легке тілесне ушкодження і жінкам загрожує від штрафу до виправних робіт строком до 1 року", - повідомила Катерина Людвик, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

На лікарняному постраждалі медики будуть щонайменше три тижні. Та найстрашніше, кажуть, - окрім фізичних, зазнали ще й психологічних травм. Адже тепер бояться виходити на роботу. І додають - потрібні зміни в законодавстві. Аби лікарів прирівняли в правах до поліцейських:

"Потому что поступают на приемный покой лица в алкогольном опьянении, без определенного места жительства, агрессивные. Защиты никакой в этом отношении нет".