Наталье Корчагиной было 70 лет. Илл.: кадр фильма "Встреча на далеком меридиане"

5 ноября на 71-м году жизни скончалась актриса Наталья Корчагина.

Актрису похоронят 8 ноября в Москве. Прощание с ней состоится в родном для актрисы Московском театре юного зрителя, отпевание - в Храме Воскресения Словущего, сообщает "Театрал".

Наталья Корчагина сыграла во многих известных кинопроектах, среди которых популярные сериалы "Моя прекрасная няня" и "Интерны".

Актриса родилась 24 июля 1948 года. Работала в МТЮЗ с 1974 года. На ее счету более 20 ролей в кино и сериалах.

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