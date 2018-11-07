Умерла звезда сериала ''Моя прекрасная няня'' [ Редактировать ]
5 ноября на 71-м году жизни скончалась актриса Наталья Корчагина.
Актрису похоронят 8 ноября в Москве. Прощание с ней состоится в родном для актрисы Московском театре юного зрителя, отпевание - в Храме Воскресения Словущего, сообщает "Театрал".
Наталья Корчагина сыграла во многих известных кинопроектах, среди которых популярные сериалы "Моя прекрасная няня" и "Интерны".
Актриса родилась 24 июля 1948 года. Работала в МТЮЗ с 1974 года. На ее счету более 20 ролей в кино и сериалах.
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