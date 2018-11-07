Верить в приметы или нет - каждый из нас решает для себя сам. Однако, некоторые из них действительно сбываются и с этим мало кто может поспорить.

Одной из таких является зуд левой ладони.

К чему чешется левая ладонь?

Приметы настаивают на том, что чешется ладонь на вашей левой руке перед получением прибыли. И чем сильнее зуд, тем больше будет сумма. Также это может означать грядущий возврат долгов со стороны ваших должников.

Причем деньги эти никакого отношения не будут иметь к постоянным и хорошо известным источникам пополнения бюджета - к заработной плате, прибавке к ней или премии. Прибыль будет совершенно неожиданной и от этого еще более приятной. Поверье про то, что чешется левая ладонь - примета проверенная и неизменно сбывающаяся.

Усилить ее действие, можно, схватившись левой рукой за противоположный карман и произнеся: "К деньгам. Так тому и быть".

Для пущей уверенности в том, что поверье, когда чешется левая ладошка, непременно сбудется, можно представить в опущенной в карман руке пачку купюр, которые лягут приятной тяжестью, когда ладонь будет разжата.

Также действенен и такой способ: нужно взять в руку купюру или монету, что попадется из денег и положить в кошелек, как бы приманивая денежный поток к себе. О величине суммы, которая вот-вот станет вашей, свидетельствует и то насколько сильно чешется левая ладонь.

Чем интенсивнее ощущения, тем на большую прибыль можно рассчитывать.

Чтобы суеверие сработало правильно и привело к увеличению финансовых потоков, а не к их убыванию, следует потереть ладошку о край стола или любой предмет красного цвета. Еще можно схватить в ладонь, которая внезапно начала чесаться, горсть мелочи или любую купюру, что поспособствует привлечению денег.

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