Центр Киева в районе правительственного квартала перекрыли владельцы автомобилей на иностранной регистрации - так называемые "евробляхеры".

"Внимание! В связи с акциями протеста движение в правительственном квартале" частично ограничено! На собственном авто лучше вообще не ехать", - сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

В частности, акция проходит возле зданий Верховной Рады и Кабинета министров. Проезжая часть улиц здесь перекрыта частично, участники акции оставили полосы для движения.

Автомобилисты требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украину, сообщает УНН.

Также среди требований владельцев "евроблях" есть принятие поправки к законопроекту №8487 об отмене акциза, который накануне не поддержал профильный комитет Верховной Рады.

В столичной полиции сообщили, что в связи с митингами владельцев "евроблях" в центре Киева усилили охрану порядка - привлекли усиленные наряды полиции и Национальной гвардии, передает "Корреспондент".

"Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, на прилегающей к ним территории, станциях метрополитена и остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители призывают владельцев "евроблях" не нарушать порядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

До этого протестующие киевляне перекрывали Харьковское шоссе.