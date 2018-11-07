Вибори у США: хто контролюватиме Конгрес? [ Редактировать ]
Під час виборів у США Демократична партія отримала більшість у нижній палаті Конгресу - уперше за 8 років.
Республіканці натомість зберегли контроль над верхньою палатою - Сенатом. Хоча раніше контролювали обидві палати.
Уперше в історії до Конгресу потрапили індіанки та мусульманка.
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