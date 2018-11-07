Під час виборів у США Демократична партія отримала більшість у нижній палаті Конгресу - уперше за 8 років.

Республіканці натомість зберегли контроль над верхньою палатою - Сенатом. Хоча раніше контролювали обидві палати.

Уперше в історії до Конгресу потрапили індіанки та мусульманка.