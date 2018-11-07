Протест відчаю в Делі. Школярі та активісти прийшли під Міністерство охорони довкілля з вимогою дати їм шанс вільно дихати. Оскільки напередодні показники забруднення повітря перевищили норми ООН у 35 разів.

Вони в масках і респіраторах. Адже вільно дихати в індійській столиці неможливо. Щороку в цей час холодне повітря притискає отруйні випари до землі, і 20-мільйонне місто огортає густий смог. Так зазвичай триває до кінця лютого.

"Я дуже погано почуваюся через забруднене повітря. Очі печуть, і навіть ліки не можуть зарадити", - скаржиться Ассі Кандхарі, школярка.

Активісти просять владу заборонити традиційне індійське свято світла - Дівалі. Оскільки дим від безлічі запалених свічок і смолоскипів тільки погіршить і без того критичну ситуацію. Також вимагають нарешті вжити дієвих заходів, щоб поліпшити стан атмосфери у найзабрудненішому місті у світі.

"Розроблені блискучі стратегії, чудові плани, але це тільки на папері. Уряд насправді нічого не робить. Склалася критична ситуація у сфері охорони здоров'я, і ми не маємо права гаяти час", - наголошує Надда Малхотра, активістка.

Смог вважають причиною смерті понад мільйона індійців щороку. За словами лікарів, народжені в Делі немовлята уже в перші дні життя вдихають таку кількість отрути, яку прирівнюють до куріння 20-25 цигарок.

"За даними уряду, 45 відсотків школярів з Делі мають значно знижену функцію легень. Тож коли вони виростуть, матимуть серйозні проблеми зі здоров'ям. Життя майбутніх поколінь залежить від нинішніх політичних рішень", - наголошує Вівек Чаттопадхайя, еколог.

Влада Делі оголосила програму зі скорочення будівництва та зменшення трафіку. І заборонила використання дизель-генераторів. Але головна причина появи отруйного смогу лишається. Щороку фермери в сусідніх штатах масово спалюють стерню на полях. І вплинути на них поки що не вдається.