В Украине создали лакомство из насекомых (фото) [ Редактировать ]
Сотрудники Сумского национального аграрного университета создали питательные батончики из насекомых.
В батончики добавили 10% муки, которую сделали из сверчков и те кто успел попробовать странное блюдо, говорят, что вкус сверчков не ощущается. Изменился только цвет продукта, рассказал ассистент профессора Дмитрий Бидюк в Facebook.
" Мы планируем разработать энергетические батончики с этой мукой. Внешне этот продукт представляет собой темно-серый порошок с незначительным специфическим запахом паленой травы. И эта разработка является темой диплома магистра. Подобные протеиновые батончики уже продаются на "Амазоне" и стоят около 2,5-3$ за упаковку в 60 грамм, - объяснил ассистент профессора Дмитрий Бидюк.
Сама идея попробовать использовать муку из насекомых пришла из-за белкового дефицита, который наблюдается в мире.
Ранее сообщалось, что Украина может лишиться лесов из-за нашествия насекомых.
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