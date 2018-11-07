Сотрудники Сумского национального аграрного университета создали питательные батончики из насекомых.

В батончики добавили 10% муки, которую сделали из сверчков и те кто успел попробовать странное блюдо, говорят, что вкус сверчков не ощущается. Изменился только цвет продукта, рассказал ассистент профессора Дмитрий Бидюк в Facebook.

" Мы планируем разработать энергетические батончики с этой мукой. Внешне этот продукт представляет собой темно-серый порошок с незначительным специфическим запахом паленой травы. И эта разработка является темой диплома магистра. Подобные протеиновые батончики уже продаются на "Амазоне" и стоят около 2,5-3$ за упаковку в 60 грамм, - объяснил ассистент профессора Дмитрий Бидюк.

Сама идея попробовать использовать муку из насекомых пришла из-за белкового дефицита, который наблюдается в мире.

Ранее сообщалось, что Украина может лишиться лесов из-за нашествия насекомых.