На записи показаны Земля и работающие космонавты. Кадр NASA

NASA установило на Международной космической станции камеры, снимающие видео в формате 8k (UHD). Полученные кадры опубликованы на YouTube. На записи показаны Земля и работающие космонавты.

Видео формата 8k имеет разрешение 7680 на 4320 (33,2 мегапикселя), оно в четыре раза превышает стандарт телевидения сверхвысокой четкости.

Развитие 8k опирается на спутниковую передачу данных, так как скорость интернет-канала непригодна для обеспечения нужд HDTV.

Ранее ученые пришли к выводу, что сигналы из глубокого космоса кто-то блокирует.