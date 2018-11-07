В космосе сняли первое видео сверхвысокого качества [ Редактировать ]
NASA установило на Международной космической станции камеры, снимающие видео в формате 8k (UHD). Полученные кадры опубликованы на YouTube. На записи показаны Земля и работающие космонавты.
Видео формата 8k имеет разрешение 7680 на 4320 (33,2 мегапикселя), оно в четыре раза превышает стандарт телевидения сверхвысокой четкости.
Развитие 8k опирается на спутниковую передачу данных, так как скорость интернет-канала непригодна для обеспечения нужд HDTV.
Ранее ученые пришли к выводу, что сигналы из глубокого космоса кто-то блокирует.
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