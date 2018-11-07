В Днепре был вынесен приговор 36-летней женщине. Ее признали виновной в умышленном убийстве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, между двумя женщинами произошел конфликт, в ходе которого невестка убила свекровь.

Как было установлено в ходе проведения следствия, невестка веревкой задушила потерпевшую. Также было установлено, что женщина оставила труп свекрови на кухне квартиры, после чего отправилась спать.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили, что на следующий день невестка расчленила тело погибшей свекрови и утопила труп в местном водоеме. Стоит отметить, что останки женщины были обнаружены спустя длительный период времени, вследствие чего судмедэкспертам было почти невозможно установить причину смерти.

Тем не менее, правоохранителям удалось установить виновницу смерти женщины. В результате суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

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