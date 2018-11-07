Премьер-министр Владимир Гройсман должен немедленно внести кандидатуру министра по делам ветеранов в Верховную Раду, а также предусмотреть необходимые изменения в государственный бюджет на 2019 год для финансового обеспечения создания и функционирования Министерства по делам ветеранов Украины. С таким заявлением выступил народный депутат, председатель Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

"Народные депутаты неоднократно обращались к правительству с требованиями ускорить создание Министерства по делам ветеранов. Но все это время в ответ мы видим лишь демонстративное равнодушие. Это безразличие к сотням тысяч украинцев, проливающих кровь и жертвующих своим здоровьем за свою страну. Мы - народные депутаты, общественные активисты, ветераны и волонтеры - не собираемся мириться с таким отношением правительства к нашим защитникам и будем давить на них дальше", - заявил народный депутат.

По словам Третьякова, Министерство по делам ветеранов должно стать единственным органом по вопросам социальной защиты, медицинского обеспечения ветеранов и членов семей погибших, а также захоронений и памяти ветеранов.

"Создание этого министерства жизненно необходимо для страны, чтобы там не думали по этому поводу чиновники и министры. Прежде всего, для того, чтобы преодолеть хаос и беспорядок в сфере социальной защиты ветеранов и членов их семей. Считаю, что защита прав и интересов украинских ветеранов - дело чести и достоинства для государства. И для меня это тоже дело личной чести, достоинства и долга перед людьми, которые с оружием в руках защищали и защищают независимость нашей страны", - подчеркнул он.

Третьяков напомнил, что еще в феврале 2018 года Верховная Рада приняла постановление об обращении в Кабмин о создании Минветеранов. Профильным Комитетом ВР и общественными активистами была проведена вся необходимая подготовительная работа, и наработки Проектного офиса по созданию министерства в сентябре были переданы правительству. Инициативу создания профильного ведомства для ветеранов ранее публично поддержали Президент Петр Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий, посол США в Украине Мари Йованович.

Также народный депутат обнародовал данные о количестве ветеранов и членов семей погибших в Украине. Как сообщил председатель профильного Комитета, на сегодняшний день в стране 1,4 миллиона ветеранов войны, членов семей погибших и ветеранов военной службы - то есть более 3% населения. В это число входят 350 000 украинских граждан, которые участвовали в АТО/ООС, 91 000 афганцев, более 42 000 участников миротворческих операций. Более 4200 украинских бойцов погибли в войне на востоке Украины и умерли в результате участия в ней. Также в стране насчитывается 7260 членов семей погибших.

"На сегодняшний день в Украине более 175 тысяч членов семей погибших (умерших) участников боевых действий. Более 7350 человек в результате войны на востоке получили инвалидность 1-3 группы. В общем, в стране более 125 тысяч лиц с инвалидностью вследствие войны. Все они заслуживают особого внимания и защиты со стороны государства. Это его первоочередной долг. Это то, что игнорировать невозможно и неприемлемо", - подчеркнул Третьяков.