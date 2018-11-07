Модный маникюр осени-2018 (фото) [ Редактировать ]
Осень - одновременно и яркая, и необычайно угрюмая пора. Поэтому в модных тенденциях маникюра осенью 2018 года преобладают темные, насыщенные оттенки. Не остались в стороне и тематические рисунки.
В тренде - синие и серые тона гель-лаков и переливы металла и битого стекла, однако наиболее популярными являются цвет марсала и фуксия.
Что касается формы ногтей - отказаться стилисты советуют от квадратной; в топе - естественная закругленность.
Читайте также о главном модном тренде осени-2018.
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