Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области.

"Отца этапировали в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (г. Кирово-Чепецк, д. Утробино). Такую информацию Посольству Украины в Москве сообщили во ФСИН", - сообщила дочь Сущенко Юлия, передает "Укринформ".

По ее словам, более подробную информацию о состоянии Сущенко можно будет узнать после визита к нему консула или адвоката.

Колония находится в более тысячи километрах от Москвы:

ФКУ ИК-11 УФСИН России находится в Кировской области. Карта: google.com.ua/maps

7 ноября исполнился ровно месяц с момента, когда Сущенко увезли из СИЗО "Лефортово". После этого он около 10 дней находился в сборном пункте тюрьмы "Матросская тишина" в Москве, о чем журналист написал в письме родным. Более четырех недель о его местонахождении ничего не было известно.

12 сентября Верховный суд России оставил в силе приговор Сущенко к 12 годам тюрьмы.