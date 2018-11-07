Сущенко увезли в колонию строго режима [ Редактировать ]
Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области.
"Отца этапировали в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (г. Кирово-Чепецк, д. Утробино). Такую информацию Посольству Украины в Москве сообщили во ФСИН", - сообщила дочь Сущенко Юлия, передает "Укринформ".
По ее словам, более подробную информацию о состоянии Сущенко можно будет узнать после визита к нему консула или адвоката.
Колония находится в более тысячи километрах от Москвы:
ФКУ ИК-11 УФСИН России находится в Кировской области. Карта: google.com.ua/maps
7 ноября исполнился ровно месяц с момента, когда Сущенко увезли из СИЗО "Лефортово". После этого он около 10 дней находился в сборном пункте тюрьмы "Матросская тишина" в Москве, о чем журналист написал в письме родным. Более четырех недель о его местонахождении ничего не было известно.
12 сентября Верховный суд России оставил в силе приговор Сущенко к 12 годам тюрьмы.
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