ЗСУ отримали більше 4 тисяч одиниць військової техніки - Міноборони [ Редактировать ]
Понад 4 тисячі одиниць зброї та військової техніки відновили ремонтники Збройних Сил від початку року.
За даними Міноборони, зокрема полагодили близько півтисячі одиниць ракетно-артилерійського і бронетанкового озброєння, автомобільної та авіаційної техніки.
Окрім того, армійці отримали понад півтори тисячі нового та модернізованого озброєння, 800 одиниць стрілецької зброї та 500 одиниць засобів розвідки й спостереження. Також цьогоріч до складу українських ВМС зарахували 4 малі броньовані артилерійські катери та два патрульні.
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