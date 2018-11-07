Українських політв’язнів продовжують утримувати у російських тюрмах [ Редактировать ]
Незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка етапували в колонію суворого режиму в Кіровській області - про це виконавча служба покарань Федерації поінформувала посольство України.
Як відомо, кореспондента агенції "Укрінформ" засудили за нібито шпигунство на користь української розвідки.
Тим часом Ростовський суд призначив дату розгляду справи іншого ув'язненого українця Павла Гриба. Засідання заплановане на 15 листопада, воно має бути відкритим.
Нагадаємо, 19-річного юнака звинувачують у підбурюванні до тероризму. Торік хлопця виманили до Білорусі, а там його затримали російські спецслужби. Перші судові слухання щодо Павла Гриба відбулися цього літа, але тоді матеріали справи передали на доопрацювання в прокуратуру.
Українець свою провину не визнає.
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