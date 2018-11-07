Не зменшувати тиск на Росію закликає Вашингтон і країни ЄС.

За словами представника Держдепу США Девіда Тесслера, Росія й далі демонструє "чітку наявну небезпеку" для Заходу. Щоб цьому протистояти, Європа та Сполучені Штати мають діяти скоординовано, зокрема, разом зберігати режим обмежень.

Так через дію американських санкцій, на Всесвітній Економічний форум у Давосі, що відбудеться в січні, не поїдуть троє російських олігархів - Олег Дерипаска, Андрій Костін та Віктор Вексельберг. Вони перебувають у "чорному списку" з квітня. Усі їхні активи на території США заморожені, також бізнесменам заборонено вести справи з американськими компаніями.