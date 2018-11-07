Упал и не очнулся: в центре Киева умер человек [ Редактировать ]
7 ноября в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской возле парковки умер человек в результате остановки сердца.
"Умер человек. На парковке. Упал и не очнулся. Сердце", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Мужчина скончался недалеко от медицинского центра Института травматологии и ортопедии НАМН Украины. Насколько можно судить, ЧП произошло около 10:00.
Днем ранее в Киеве на Осокорках всплыл трехмесячный труп.
по теме
Поезд насмерть сбил киевлянина возле Ocean Plaza (видео)
Возле ТЦ Ocean Plaza в Голосеевском районе Киева поезд совершил смертельное ДТП
Поезд "Интерсити" переехал мужчину в Киеве (видео)
в Киеве скоростной поезд сбил мужчину на железнодорожной станции
В Киеве на Осокорках всплыл трехмесячный труп (фото)
В Киеве в районе Осокорков в водном канале обнаружили тело
СБУ розслідуватиме справу про вбивство Катерини Гандзюк
В Національній поліції повідомляють - справу щодо вбивства Катерини Гандзюк сьогодні передали до Служби безпеки України. За три місяці, поки активістка лежала в лікарні, провели ряд експертиз та обшуків
Спортсмен съел слизня и умер после 8 лет мучений (фото)
В Австралии умер молодой человек, заразившийся опасной болезнью после поедания садового слизня