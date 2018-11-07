7 ноября в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской возле парковки умер человек в результате остановки сердца.

"Умер человек. На парковке. Упал и не очнулся. Сердце", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Мужчина скончался недалеко от медицинского центра Института травматологии и ортопедии НАМН Украины. Насколько можно судить, ЧП произошло около 10:00.





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