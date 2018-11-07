Согласно результатам исследования, которое опубликовали Гарвардские ученые Абрахам Лоеб и Шмуль Бялый, первый попавший в Солнечную систему межзвездный объект под названием Оумуамуа вполне может оказаться фрагментом космического корабля инопланетной цивилизации. Об этом пишет The Boston Globe.

Отметим, что объект Оумуамуа был замечен телескопами в октябре 2017 года в обсерватории Гавайского университета. Он находится на своем пути из Солнечной системы и, как ожидается, никогда не вернется. Он преодолел расстояние орбиты Юпитера в начале мая 2018 года и пройдет орбиту Сатурна в январе 2019 года.

В момент обнаружения астрономы заявили, что это, по-видимому, естественно сформированный, ледяной объект, покрытый сухой коркой. Однако Абрахам Лоеб и Шмуль Бялый утверждают, что Оумуамуа отклонился от орбиты, продиктованной гравитацией Солнца, так как у него было "избыточное ускорение". Кометы могут иметь такое ускорение, потому что лед на них испаряется при нагревании солнцем, стимулируя их. Но данный объект не имел хвоста, как комета.

По данным исследователей, Оумуамуа - это "солнечный парус", который использует давление света, чтобы приводить в движение космический корабль, применяя тот же принцип, что и обычный парус в лодке.

По мнению ученых, "одна из возможностей заключается в том, что Оумуамуа - это световой хвост, плавающий в межзвездном пространстве как мусор от передового технологического оборудования.

Более экзотический сценарий предполагает, что объект представляет собой зонд, который на Землю отправили намеренно представители инопланетной цивилизации. Астероид имеет идеальные пропорции, чтобы выдерживать столкновения с космической пылью и не иметь при этом избыточную массу, которая помешала бы межгалактическим полетам. Такая конструкция во многом схожа с проектами космических кораблей с использованием светового паруса, разработанным по программам Starshot и IKAROS, заключили астрофизики.

Оумуамуа - первый обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Он был открыт на чрезвычайно высокой гиперболической орбите Робертом Уэриком 19 октября 2017 года.

Ввиду неоднозначности классификации и крайней необычности орбиты, вытянутости и ускорения объекта Стивен Хокинг и некоторые другие аналитики и эксперты в свое время не исключали инопланетного происхождения объекта.

Солнечный парус (также называемый световым или фотонным парусом) - устройство, использующее воздействие солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата.

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