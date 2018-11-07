Нарушение будет караться лишением свободы на срок до трех лет. Фото: dpsu.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Депутаты приняли законопроект 18 октября 243 голосами. В парламент документ с подписью президента вернулся 7 ноября.

Предусматривается, что незаконное пересечение границы лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащим национальным интересам Украины будет караться лишением свободы на срок до трех лет.

За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматриваться ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

Также уголовную ответственность за незаконное пересечение границы будут нести и представители подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора, которые пересекли границу любым способом вне пунктов пропуска через госграницу Украины.

Кроме того под действие законопроекта подпадают те, кто пересек границу в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Подследственность по расследованию таких преступлений определена за Службой безопасности Украины.

Месяцем ранее Россия стянула войска на границу с Украиной.