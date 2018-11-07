Королеву красоты отправили в тюрьму за похищение человека [ Редактировать ]
В Турции отправили в тюрьму банду, похитившую бизнесмена, чтобы потом вымогать у него 240 тысяч лир (1,26 млн гривен). В ходе разбирательств выяснилось, что предпринимателя заманила в ловушку "Королева Евразии 2016", модель Сибел Демиралп, сообщает The Daily Star.
25-летняя модель познакомилась с мужчиной в интернете, на тот момент она знала только его инициалы - HF. После непродолжительного общения они решили встретиться и позавтракать вместе.
Однако, приехав по адресу, бизнесмен попал в засаду, где его ждали пятеро мужчин. Они избили предпринимателя и раздели, чтобы устроить ему обнаженную фотосессию. Этими фотографиями они впоследствии начали его шантажировать, требуя 240 тысяч турецких лир.
Бизнесмен заплатил похитителям, а затем отправился в полицию. В итоге банду удалось найти, их осудили за получение денег силой, похищения и преступления, связанные с кредитными картами.
Сибел Демиралп также была доставлена в суд. Она выразили сожаление, что оказалась причастна к произошедшему, и расплакалась в суде. Однако слезы не растрогали судью, и ее отправили за решетку на 13 лет.
Ранее мы сообщали, что королеву красоты насмерть сбил автомобиль.
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