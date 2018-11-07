Даниэль Корреа, бразильский футболист, сделал селфи в постели с женщиной и был жестоко убит ее мужем. Об этом сообщает Mirror.

24-летний футболист был приглашен на вечеринку ко Дню рождения к 18-летней девушке. После празднования в ночном клубе, компания продолжила веселье в доме именинницы.

Даниэль Корреа зашел в спальню родителей и увидел там спящую мать девушки. Футболист сделал селфи с ничего не подозревающей женщиной и похвастался друзьям, что хочет "опробовать маму, пока папа в доме".

Через несколько минут в комнату вошел 38-летний муж женщины Эдсон Бриттс. По словам мужчины, он застал футболиста, когда тот пытался изнасиловать его жену. Бриттс избил спортсмена до смерти, а затем отвез его тело в лес, перерезал ему горло и отрезал гениталии.

Мужчина признался полиции, что набросился на Корреа, когда услышал крик жены. Полиция арестовала также жену и дочь Бриттса за попытку скрыть убийство. Установить, был ли факт полового акта у убитого с женщиной не удалось.

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