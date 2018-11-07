Ревнивый муж сбросил жену с четвертого этажа [ Редактировать ]
О подозрении в совершении умышленного убийства объявлено мужчине, который вытолкнул свою жену из окна четвертого этажа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"При процессуальном руководстве Фастовской местной прокуратуры сообщено о подозрении 51-летнему мужчине в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) УК Украины", - говорится в сообщении.
Установлено, что в ноябре текущего года между супругами на почве ревности возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес женщине несколько ударов по лицу, после чего схватил за горло и придушил.
В дальнейшем, мужчина вытолкнул 49-летнюю потерпевшую через окно квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома в городе Фастов. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.
По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят по решению суда под стражу. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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