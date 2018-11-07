В Украине закрывают еще один банк [ Редактировать ]
Национальный банк отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в АО БМ Банк и исключил его из Государственного реестра банков.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Отмечается, что банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
Таким образом, БМ Банк стал шестым банком, который прекратил банковской деятельности по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.
Ранее НБУ уже отозвал лицензии у ОАО Диви Банк, ПАО КБ Финансовый партнер, ПАО Апекс-Банк, ОАО Промышленно-финансовый банк и ОАО Кредит Оптима Банк.
Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с НБУ плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с осуществлением банковской деятельности.
Ранее мы сообщали, когда украинцы смогут покупать валюту онлайн.
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