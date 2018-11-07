Под Харьковом нашли тело пропавшей харьковчанки.

Пропавшую без вести 39-летнюю жительницу Московского района Харькова полиция разыскивала с 31 октября, а 4 ноября ее тело нашли в одном из домов в селе Кудиевка Дергачевского района, сообщает пресс-служба Нацполиции области 7 ноября.

Оказалось, что женщина вместе с 32-летним сожителем поехала к нему на дачу. Там они выпили и поссорились. Мужчина схватил деревянную биту, которой наносил удары по голове и телу, пока женщина перестала дышать. Затем убийца закрыл тело в доме и вернулся в Харьков.

Полиция задержала харьковчанина и вручила подозрение в преступлении. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы

Также под Харьковом мужчина зарубил топором автовора.