Харьковчанин забил возлюбленную до смерти деревянной битой [ Редактировать ]
Под Харьковом нашли тело пропавшей харьковчанки.
Пропавшую без вести 39-летнюю жительницу Московского района Харькова полиция разыскивала с 31 октября, а 4 ноября ее тело нашли в одном из домов в селе Кудиевка Дергачевского района, сообщает пресс-служба Нацполиции области 7 ноября.
Оказалось, что женщина вместе с 32-летним сожителем поехала к нему на дачу. Там они выпили и поссорились. Мужчина схватил деревянную биту, которой наносил удары по голове и телу, пока женщина перестала дышать. Затем убийца закрыл тело в доме и вернулся в Харьков.
Полиция задержала харьковчанина и вручила подозрение в преступлении. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы
Также под Харьковом мужчина зарубил топором автовора.
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